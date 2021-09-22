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Кыргызстанцев в РФ призвали к участию в парламентских выборах в КР

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- Евгений Денисенко
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Участие граждан Кыргызстана, находящихся в России, в предстоящих парламентских выборах в республике стала главной темой состоявшейся в Москве встречи с соотечественниками, которую провела делегация из Бишкека во главе с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии КР Тынчтыком Шайназаровым. Встреча прошла в задании посольства КР в РФ

В разговоре приняли участие лидеры и представители общественных организаций кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, сотрудники посольства, председатели и члены участковых избирательных комиссий, другие заинтересованные лица.

Их проинформировали об изменениях, внесенных в конституционный Закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", о подготовленной Центризбиркомом платформе по спискам избирателей, где каждый гражданин может уточнить свой участок и проверить свои данные в списке: tizme.gov.kg . Речь шла также о других аспектах подготовки к выборам в ЖК, назначенным, в соответствии с Указом президента страны, на 28 ноября текущего года.

В этой связи посольство уже напомнило согражданам в РФ о необходимости встать на консульский учет и пройти биометрическую регистрацию в дипломатических представительствах и консульствах Кыргызстана в России. И подчеркнуло: только после прохождения этих процедур гражданин КР будет включен в список избирателей и сможет участвовать в голосовании.

Тынчтык Шайназаров призвал соотечественников принять активное участие в предстоящих парламентских выборах. Избирательные участки, по информации посольства, будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Самаре, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Томске, Иркутске, Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.


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URL: https://www.vb.kg/406823
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