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Страны ОДКБ проведут антинаркотическое учение

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- Евгений Денисенко
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Спецподразделения антинаркотических ведомств государств-членов ОДКБ примут участие в специальном учении "Гром-2021". Оно пройдет на территории Армении с 24 по 28 сентября, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Учение пройдет в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год. В нем будут также задействованы сотрудники органов внутренних дел и специальных служб, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ.

В ходе первой фазы предстоит отработать учебно-тренировочные и прикладные задачи в горной местности со сложным рельефом. Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР по планированию и проведению специальной операции.

В процессе решения учебных задач спецназовцы из государств-партнеров вместе с подразделениями Вооруженных Сил и Пограничных войск Армении отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе второй фазы пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия. Также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.

Напомним, что антинаркотические учения "Гром" организовывались и на территории Кыргызстана. В августе-сентябре 2013 года такое учение, часть которого проходила в высокогорном Алайском районе Ошской области, прилегающем к Ферганской долине, неожиданно превратились в боевую операцию. Мощной оперативной группой был перехвачен настоящий отряд наркокурьеров, реально изъято более 80 килограммов наркотиков. При этом оперативники добыли важную разведывательную информацию, позволившая установить организатора наркопоставок, структуру и дислокацию наркогруппировки, а также маршруты переброски зелья.

В ходе учения "Гром-2019", проходившего в августе 2019 года в Иссык-Кульской области в период председательства Кыргызстана в ОДКБ, решались учебно-тренировочные и прикладные задачи в горной местности. Они выполнялись спецподразделениями антинаркотических ведомств, органов внутренних дел, национальной гвардии, спецслужб, вооруженных сил государств-партнеров. Отрабатывались, в том числе, перехват наркокараванов, ликвидация стационарных и мобильных нарколабораторий, задержание лидеров преступных группировок. Были задействованы бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, а также вертолеты и самолеты из состава российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане

На учениях присутствовали наблюдатели из Ирана, Управления ООН по наркотикам и преступности, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра, Секретариата ШОС, Региональной антитеррористической структуры ШОС и проекта Евросоюза по борьбе с наркотиками и организованной преступностью "EU-АСТ". Было заявлено, что итоги учения "Гром-2019" наглядно свидетельствуют о приверженности союзников по ОДКБ делу борьбы с наркотрафиком и терроризмом, и это является прямым вкладом в обеспечение стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/406853
Теги:
Кант, Россия, Центральная Азия, Кыргызстан, ООН, ШОС
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