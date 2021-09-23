В СИЗО Бишкека задержанным делают рентген легких несколько раз в месяц. Об этом сообщает координатор общественного фонда "Голос свободы" Батыр Болотбеков. По результатам независимого мониторинга было выявлено что, медицинская служба в СИЗО Бишкека при каждом доставлении задержанного в изолятор проводит рентген, что превышает установленные нормы (не более двух раз в год). При отказе от прохождения – задержанных не принимают в следственный изолятор.

Несмотря на то, что задержанные имеют отрицательный ПЦР анализ и у них отсутствуют симптомы заболевания, а задержанных могут вывозить по много раз из СИЗО для ряда следственных действий, судебных заседаний, администрация СИЗО №1 каждый раз требует повторного проведения рентгена, а при отказе задержанных не принимают в изолятор.

По информации специалистов, установленный норматив годового профилактического облучения может быть превышен только решением уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. Согласно докладу научной группы ВОЗ если нет клинических доказательств заболевания органов грудной клетки и повышенной температуры, маловероятно что рентгенография позволит выявить признаки серьезного заболевания этих органов у больных любого возраста. Также многие эксперты эпидемиологи подчеркивают, что на ранних стадиях COVID-19 делать рентген нет смысла, часто проводимые рентген исследования не являются эффективной мерой профилактики коронавирусной инфекции.

"На официальные запросы, ГСИН министерство здравоохранения и социального развития, ответы не предоставила. Мы требуем прекратить данную неэффективную, небезопасную, а главное незаконную практику проведения рентгена задержанным при каждом доставлении в СИЗО", - говорится в сообщении.