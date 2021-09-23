Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

В СИЗО Бишкека задержанным делают рентген легких несколько раз в месяц

271  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В СИЗО Бишкека задержанным делают рентген легких несколько раз в месяц. Об этом сообщает координатор общественного фонда "Голос свободы" Батыр Болотбеков. По результатам независимого мониторинга было выявлено что, медицинская служба в СИЗО Бишкека при каждом доставлении задержанного в изолятор проводит рентген, что превышает установленные нормы (не более двух раз в год). При отказе от прохождения – задержанных не принимают в следственный изолятор.

Несмотря на то, что задержанные имеют отрицательный ПЦР анализ и у них отсутствуют симптомы заболевания, а задержанных могут вывозить по много раз из СИЗО для ряда следственных действий, судебных заседаний, администрация СИЗО №1 каждый раз требует повторного проведения рентгена, а при отказе задержанных не принимают в изолятор.

По информации специалистов, установленный норматив годового профилактического облучения может быть превышен только решением уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. Согласно докладу научной группы ВОЗ если нет клинических доказательств заболевания органов грудной клетки и повышенной температуры, маловероятно что рентгенография позволит выявить признаки серьезного заболевания этих органов у больных любого возраста. Также многие эксперты эпидемиологи подчеркивают, что на ранних стадиях COVID-19 делать рентген нет смысла, часто проводимые рентген исследования не являются эффективной мерой профилактики коронавирусной инфекции.

"На официальные запросы, ГСИН министерство здравоохранения и социального развития, ответы не предоставила. Мы требуем прекратить данную неэффективную, небезопасную, а главное незаконную практику проведения рентгена задержанным при каждом доставлении в СИЗО", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406858
Теги:
ГСИН, СИЗО, заключенные, нарушения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  