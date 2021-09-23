Дом, который всегда с собой (большой фоторепортаж с фестиваля этносов)

Площадь перед зданием Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, начиная с вечера среды 22 сентября стала украшаться юртами, которые в рамках VI Всемирного фестиваля эпосов народов мира, участвуют в конкурсе "Мыкты боз уй" – " Самая лучшая юрта".

Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Целями фестиваля являются сохранение культурных ценностей человечества, их популяризация и укрепление межкультурных отношений. Фестиваль посвящен 30-летию независимости Кыргызстана и 160-летию акына Тоголок Молдо.

Для участия в конкурсе мастерам необходимо представить готовую юрту, которая исполнена с использованием традиционных технологий. Других ограничений нет. Но юрты, которые были представлены на предыдущих конкурсах, в этом году к участию не допущены.

До 12 часов 23 сентября все 16 юрт отобранных для участия в конкурсе установлены по периметру площади вокруг памятника Манасу. Все они очень красивые и все достойны победы. Независимому жюри будет непросто выбрать лучшую из лучших. Будет учитываться, как они поставлены и как обставлены.

Кыргызский дом - юрта, имеет большое преимущество в том, что он всегда под рукой, куда бы его хозяева не направлялись. Интересный факт: слово юрта "jurt" на общетюркском языке означает "родовая земля". В кыргызском языке нередко для обозначения дома использовалось понятие "Оta-jurt" – "отцовская земля" или "отечество". То есть, где стоит юрта, там и есть отечество - мой дом и мое отечество всегда со мной.

Кыргызские юрты сделаны из куполообразных березовых ветвей, привязанных к решетке, которая образует вертикальные стены. Наружная сторона сделана из войлока и шерсти – теплых водоотталкивающих материалов, которые легко чинятся. Решетчатый круг в центре купола юрты образует один из важнейших символов семьи и вселенной - тундюк. Его прикрывает небольшой лоскут войлока, который откидывается при хорошей погоде и используется для проветривания помещения; при плохой погоде тундюк закрыт. Все мы знаем, что тундюк даже изображен на кыргызском флаге. Дизайн и функциональность юрты разработаны таким образом, чтобы она была удобной, легко переносилась с места на место и служила вне зависимости от времени года.

Почему в наш современный век люди в Кыргызстане не отказались от использования юрт? Ответ достаточно очевиден. Для кыргыза юрта - это больше, чем просто жилище кочевника, это своеобразный храм, где ощущается незримая связь между поколениями - прошлым, настоящим и будущим. Место, где любому путнику рады, но куда никому не позволено входить с оружием. Где каждый человек, сидя у треугольного очага "талга" за пиалой ароматного кумыса или зеленого чая и любуясь красотами Тянь-Шанских гор, почувствует себя настоящим кочевником и ощутит небывалое единение с природой.

Утром, в четверг 23 сентября, в этнографической деревне движение в самом разгаре: кто-то уже поставил юрту и занимается доводкой внутреннего интерьера, кто-то только приехал и в самом начале "пути". Все участники трепетно соблюдают процесс установки национального жилища до сантиметра. Все выверено, но, всякое бывает! Остается только пожелать удачи настоящим хранителям традиций.