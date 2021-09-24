Задержан мужчина разыскиваемый за совершение тяжкого претупления

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по полученной ориентировке ГУВД города Бишкек сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района задержан разыскиваемый подозреваемый за совершеннее тяжкого преступления на территории города Бишкек.

24 сентября 2021 года примерно в 08 часов одном из полей расположенных в селе Федоровка Жайылского района подозреваемый А.Х., 1985 года рождения, был задержан сотрудниками милиции.

В ходе личного досмотра у подозреваемого было обнаружено вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли

примерным весом 30 граммов.

В настоящее время задержанный сотрудниками милиции передан сотрудникам ГУВД города Бишкек.