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Задержан мужчина разыскиваемый за совершение тяжкого претупления

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- Айжан Мамбеталиева
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В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по полученной ориентировке ГУВД города Бишкек сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района задержан разыскиваемый подозреваемый за совершеннее тяжкого преступления на территории города Бишкек.

24 сентября 2021 года примерно в 08 часов одном из полей расположенных в селе Федоровка Жайылского района подозреваемый А.Х., 1985 года рождения, был задержан сотрудниками милиции.

В ходе личного досмотра у подозреваемого было обнаружено вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли

примерным весом 30 граммов.

В настоящее время задержанный сотрудниками милиции передан сотрудникам ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/406900
Теги:
ГУВД, задержание, Чуйская область, преступление, конопля
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