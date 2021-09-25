Сервис "Работа без границ" стал востребованным в странах ЕАЭС

В системе ЕАЭС "Работа без границ" уже зафиксировано более 80 тысяч обращений. Об этом сообщил в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян

"Несмотря на то что проект "Работа без границ" был запушен недавно, его уже довольно активно используют. За два месяца насчитывается более 80 тысяч обращений и 40 тысяч активных пользователей, а количество резюме превысило 4 миллиона", - заявил министр.

По его словам, ожидается, что в течение года число пользователей достигнет не менее 500 тысяч, будет порядка миллиона обращений, не менее 100 тысяч откликов по вакансиям, а также не менее 10 тысяч приглашений от работодателей.

Напомним, что поисковая система "Работа без границ" была запущена 1 июля этого года, проект призван облегчить трудоустройство в странах Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России. Система предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в государствах ЕАЭС.

В планах - дальнейшее усовершенствование этого ресурса, сообщил Варданян. В частности, предусматривается внедрить смарт-контракты, благодаря которым соискатели получат гарантию исполнения договора.

"Сейчас мы обсуждаем со странами, какие сервисы можно внедрить в систему в будущем. Их может быть много, один из них – информационная поддержка соискателей и работодателей. С момента обращения к системе до начала работы человек проходит множество этапов, например, получает разрешения, находит жилье. Под каждый из этих этапов планируется внедрить определенные сервисы. Соискатель находит работу, подписывает контракт, получает нужную документацию - все через сервисы", - пояснил министр ЕЭК.

Говоря о расширении географии участников проекта, он отметил, что и система, и Евразийский экономический союз открыты для взаимодействия не только с государствами-наблюдателями при Союзе, но и с другими странами-участницами СНГ.