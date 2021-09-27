Иманкожоева: С Кумтором мы поторопились

С Кумтором Кыргызстан немного поторопился. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась экс-депутат ЖК Эркингуль Иманкожоева.

По ее словам, вначале нужно было в судебном порядке решить вопросы.

"Конечно, я тоже считаю, что Кумтор должен работать в интересах страны, но, по-моему, мы поторопились. К примеру, сейчас если произойдёт экологическая катастрофа, к примеру, с тем же хвостохранилищем, то нам самим придется справляться с этой бедой. А канадцы скажут, что мы сами во всем виноваты. Может вначале нужно было выявить экологический ущерб с участием международных экспертов, а потом в судах отстоять свои права. Мы же сразу прогнали их и ввели внешнее управление", - сказала Иманкожоева.

Такого же мнения придерживается и экс-депутат Бакыт Керимбеков.

"Хитрее надо было действовать, а мы вместо этого прямолинейно все сделали. В итоге, я думаю, последствия для нас будут негативными. Канадцы не будут молча на все взирать. И так они уже предпринимают меры, которые негативно отразятся на нашей инвестиционной привлекательности", - отметил он.