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Иманкожоева: С Кумтором мы поторопились

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- Бакыт Басарбек
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С Кумтором Кыргызстан немного поторопился. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась экс-депутат ЖК Эркингуль Иманкожоева.

По ее словам, вначале нужно было в судебном порядке решить вопросы.

"Конечно, я тоже считаю, что Кумтор должен работать в интересах страны, но, по-моему, мы поторопились. К примеру, сейчас если произойдёт экологическая катастрофа, к примеру, с тем же хвостохранилищем, то нам самим придется справляться с этой бедой. А канадцы скажут, что мы сами во всем виноваты. Может вначале нужно было выявить экологический ущерб с участием международных экспертов, а потом в судах отстоять свои права. Мы же сразу прогнали их и ввели внешнее управление", - сказала Иманкожоева.

Такого же мнения придерживается и экс-депутат Бакыт Керимбеков.

"Хитрее надо было действовать, а мы вместо этого прямолинейно все сделали. В итоге, я думаю, последствия для нас будут негативными. Канадцы не будут молча на все взирать. И так они уже предпринимают меры, которые негативно отразятся на нашей инвестиционной привлекательности", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/407049
Теги:
Кумтор, Эркингуль Иманкожоева, Кыргызстан
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