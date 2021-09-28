МИД РФ: ШОС готова содействовать восстановлению Афганистана

Со стороны стран ШОС речь о признании нового правительства талибов не идет. Но стоит задача по выстраиванию контактов с находящейся у власти в Афганистане силой.

Об этом заявил на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Движение талибов как террористическая организация было запрещено в РФ. Но объективная реальность сегодня такова, что то, что мы называем движением талибов, находится у власти. Сформировано новое временное правительство. Важно наладить контакты с теми, кто пришел к власти, причем с целью вовлечения их в конструктивный диалог", - цитирует ТАСС Хакимова.

По его словам, ШОС готова оказывать содействие в экономическом восстановлении Афганистана, развитии страны и ее дальнейшем участии в региональном взаимодействии. В противном случае в стране будет сохраняться та же ситуация, которая была долгие годы - хаос, беспорядки, безвластие.

"При этом основную ответственность за социально-экономическое восстановление Афганистана должны нести те страны, которые присутствовали там на протяжении 20 лет и активно участвовали не столько в строительстве и возрождении, сколько в экономическом разрушении страны, что проявилось в той гуманитарной катастрофе, которую мы сегодня видим в Афганистане", - подчеркнул Бахтиер Хакимов.

Государства, входящие в ОДКБ и ШОС будут выстраивать свою линию по Афганистану в зависимости от выполнения талибами взятых на себя обязательств. Об этом немного ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, страны ОДКБ и ШОС едины во мнении, что США и их союзники по НАТО должны нести всю полноту ответственности за постконфликтное социально-экономическое восстановление Афганистана в качестве первого шага в управлении гуманитарной ситуацией.

"Что касается ШОС, то государства-члены настроены более активно задействовать контактную группу ШОС - Афганистан, а также использовать наработанный опыт взаимодействия с этой страной как с государством-наблюдателем при организации", - добавила официальный представитель МИД РФ.