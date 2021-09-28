Как проверить банкноту на подлинность самостоятельно? Рекомендации Нацбанка

В связи с сообщениями, распространяющимися в социальных сетях об обнаружении фальшивых банкнот национальной валюты на территории КР, Национальный банк напоминает о том, как можно проверить банкноту на подлинность самостоятельно.

Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и отличить подлинную банкноту от поддельной необходимо проверить все известные защитные элементы подлинности банкнот:

Изображение. Рассмотрите банкноту, обратив внимание на четкость изображений.

Рельефность. Проверьте на ощупь рельефность изображений в области портрета и надписей.

Водяной знак. На белом поле банкноты проверьте наличие водяного знака, рассмотрев банкноту на просвете. Изображение водяного знака должно соответствовать изображению портрета на банкноте.

Защитная нить. Проверьте наличие защитной нити оконного типа, которая на просвет должна выглядеть сплошной и содержать цифры номинала. Защитная нить на банкноте номиналом 5000 сом при наклоне купюры меняет свой цвет с красного на зеленый.

Цифры номинала. Обратите внимание на прямоугольник, расположенный в правом нижнем углу банкноты. При наклоне банкноты под орнаментом становятся видны цифры номинала.

Голографическая полоса (только на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 сом). При наклоне банкноты под разным углом к свету, изображения на голографической полосе меняются.

Цветопеременная краска (только на банкноте номиналом 5000 сом). При наклоне банкноты под разным углом к свету, цвет прямоугольника, расположенного слева от портрета меняется с зеленого на синий.

Голограмма (только на банкноте номиналом 2000 сом). При наклоне банкноты слева направо изображение цифры "25" меняется на изображение национального узора, и наоборот.

Микрооптическая полоса (только на банкноте номиналом 2000 сом). При изменении угла обзора банкноты на микрооптической полосе становятся видны: объемный эффект, эффект сияния и эффект движения.

Если у Вас в руках оказалась сомнительная банкнота, то её необходимо передать в ближайший отдел внутренних дел или в Национальный банк, где специалисты проведут экспертизу подлинности банкноты.

Прием на экспертизу сомнительных банкнот и монет национальной валюты Кыргызской Республики производится Национальным банком ежедневно, с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 часов. Плата за проведение экспертизы не взимается. Срок экспертизы – не более 5-ти рабочих дней.

Национальный банк предупреждает, что не стоит пытаться сбыть сомнительную банкноту, так как не только изготовление, но и распространение фальшивых банкнот преследуется по закону