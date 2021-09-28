Отставка Абдыгулова. Стало известно кто займет место главы Нацбанка КР

В комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике поступили документы о снятии с должности председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова по собственному желанию. Об этом сообщил депутат, член комитета Дастан Бекешев.

В то же время, с его слов, уже поступило и представление на Кубанычбека Боконтаева на пост главы Национального банка КР.

Для справки: Боконтаев Кубанычбек Кенешович родился в 1969 году. Окончил Кыргызский Национальный университет, экономический факультет в 1992 году. Трудовую деятельность начал в 1992 году экономистом. Работал в коммерческих банках Кыргызстана на должностях от рядового экономиста до исполняющего обязанностей председателя Совета директоров. Работал генеральным директором - главным редактором газеты "Экономика. Банки. Бизнес" (с 2003 года).

С октября 2006 года был заместителем председателя Нацбанка КР.

Отметим, ранее Дастан Бекешев сообщил, что комитет по экономической и фискальной политике не может две недели подряд собрать кворум. По его словам, кто-то из депутатов болеет, кто-то "ушел на выборы". Тогда как на повестке стоят очень важные вопросы: "О проводимой работе по регулировании цен на продукты питания", о ситуации на рынке ГСМ и о поправкам в закон о Нацбанке.