Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 98.92 - 100.25

Алмамбет Шыкмаматов освобожден от должности министра инвестиций КР

304  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Алмамбет Шыкмаматов освобожден от должности министра инвестиций КР. Соответствующий указ согласно поданному заявлению подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, накануне президент принял Алмамбета Шыкмаматова, на встрече было заявлено об отставке главы Мининвестиций по собственному желанию. Шыкмаматов намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша на выборах 28 ноября.

Напомним, в феврале 2021 года экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов был назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций. А уже в мае - министром по продвижению и защите инвестиций.

Меж тем, по данным СМИ, вакантное место министра займет нынешний заместитель Алмамбета Шыкмаматова - Нурадил Баясов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407100
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Садыр Жапаров, отставка, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  