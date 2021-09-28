Алмамбет Шыкмаматов освобожден от должности министра инвестиций КР. Соответствующий указ согласно поданному заявлению подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, накануне президент принял Алмамбета Шыкмаматова, на встрече было заявлено об отставке главы Мининвестиций по собственному желанию. Шыкмаматов намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша на выборах 28 ноября.

Напомним, в феврале 2021 года экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов был назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций. А уже в мае - министром по продвижению и защите инвестиций.

Меж тем, по данным СМИ, вакантное место министра займет нынешний заместитель Алмамбета Шыкмаматова - Нурадил Баясов.