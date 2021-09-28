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РКФР станет наблюдателем в Антикоррупционном деловом совете

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- Александра Василькова
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В целях укрепления взаимодействия и эффективной антикоррупционной работы Кыргызско-Российский Фонд (РКФР) войдет в состав Антикоррупционного делового совета (АДС) при президенте КР в статусе наблюдателя без права голосования по вопросам, выступления с заявлениями или подписания протоколов. Об этом сообщает пресс-служба АДС,

Как отметили в РКФР, на сегодня Совет является одной из эффективных площадок диалога между государством, гражданским сектором и бизнес – сообществом

Отметим, что основной целью создания АДС является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/407108
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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