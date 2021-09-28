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"Нормальный пешеходный переход вам не положен"

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- Сергей Швец
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Жители 6 микрорайона пожаловались, что их рядовая просьба об организации нормального пешеходного перехода на улице Каралаева наткнулась на непонятную реакцию профильных структур. Вместо принятия мер последние сослались на мешающие этому обстоятельства и указали жильцам разбираться с этим самим.

Напомним, недавно VB.KG писал о том, что на развилке улиц Каралаева и Куттубаева в 6 микрорайоне не полностью нанесена дорожная разметка. Речь идет о Т-образном перекрестке, где улица Саякбая Каралаева уходит в сторону 12 микрорайона, а Куттубаева ведет в 11-й.

По правилам, пешеходный переход, если он имеется на перекрестке, должен обозначаться с каждой стороны путем нанесения "зебры". Но здесь необходимая разметка есть только с двух сторон – южной и восточной. А на северной она отсутствует.

- При этом основной поток пешеходов идет как раз с северной стороны развилки, - рассказывали жители 6 микрорайона. – Люди переходят проезжую часть, чтобы сесть на общественный транспорт. А теми двумя зебрами, что есть, мало кто пользуется. В основном это мамаши с колясками. Остальные же перебегают дорогу перед носом у машин, рискуя оказаться под колесами. Причина в том, что выход из двора, откуда идет основная часть горожан, расположен поодаль от южного перехода.

Местные сообщили, что неоднократно обращались к районным властям, просили нанести недостающую третью "зебру". Им обещали, что выедут на место и изучат проблему. А потом даже отчитались, что приняли необходимые меры. Вот только они заключались в обновлении уже обозначенных полос перехода. На северной стороне ничего так и не появилось.

- На днях приехали представители автоинспекции и районных властей, - поделились свежими новостями жильцы. – Осмотрев перекресток, милиционеры заявили, что размещать переход на требуемой стороне нельзя, так как тут нет тротуара, который выходил бы на проезжую часть. Ему препятствует ларек. Мол, убирайте его, делайте тротуар, а потом уже просите "зебру". А пока не положено. И это притом, что на их глазах люди переходили дорогу.

- Этому так обрадовались представители акимиата. Ну раз не положено, то и проблемы для них нет. И все довольны. А нам что теперь, бегать самим демонтировать киоски? Да и у хозяев есть все документы. Сама мэрия и выдавала, - жалуются горожане.

В общем, все выглядит так, что от них просто отмахнулись. Хотя наличием небольшого куска тротуара, о котором говорил автоинспектор, в данном случае можно и пренебречь. К тому же особых проблем для дорожного движения дополнительная "зебра" уже не создаст, ведь переход существует и без нее. Поэтому автомобилисты в любом случае сбавляют скорость.

Но видимо придется жителям 6 микрорайона искать правды у вышестоящих начальников. Иначе дело не сдвинется с места.

К слову, была также просьба организовать чуть ниже пересечения Каралаева и Куттубаева автобусную остановку, с которой можно уехать в сторону центра города. Так как до ближайших, что вверх, что вниз, далековато. А люди стихийно собираются чуть ниже перекрестка, чтобы поймать необходимый им транспорт. И останавливаются им не только маршрутки, но и большие автобусы. То есть, де-факто остановка и так есть.

К тому же, на другой стороне дороги площадка, с которой уезжают вверх, находится рядом. Вот и непонятно почему такой разброс.

Правда, на этот момент вообще никто из чиновников не обратил внимания. Наглядный показатель их работы.


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URL: https://www.vb.kg/407112
Теги:
дороги, ГУОБДД, пешеходный переход
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