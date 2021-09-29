В прокуратуре Москвы обсудили проблемы трудовых мигрантов из Кыргызстана

В Москве состоялась встреча консула посольства КР в РФ Алмаза Букалаева с представителями прокуратур российской столицы и Московской области. Стороны обсудили вопросы, касающиеся правового положения граждан Кыргызстана в России, а также защиты прав трудовых мигрантов из этой республики.

Участие во встрече приняли также представители Министерства иностранных дел РФ.

Как рассказали в посольстве КР, Алмаз Букалаев обратил внимание собеседников на случаи нарушения прав граждан КР при их задержании или аресте сотрудниками правоохранительных органов. Также шла речь о нарушениях трудовых прав мигрантов недобросовестными работодателями, в том числе - о невыплате последними заработка, о преднамеренном отказе ими от оформления трудовых договоров.

Консул КР передал список раннее направлявшихся в адрес органов прокуратуры Москвы и Московской области обращений по соответствующим заявлениям соотечественников. Представители российской стороны заверила, что по всем этим документам будет организована объективная и всесторонняя проверка, в порядке и в сроки, установленные законом.

В свою очередь, сотрудники надзорных органов выразили обеспокоенность увеличением количества правонарушений, совершаемых приезжими из Кыргызстана.

Собеседники подчеркнули необходимость на регулярной основе проводить профилактические мероприятия с гражданами КР, информационно-разъяснительную работу для соблюдения ими российских законов, своевременно сообщать об изменениях в миграционном законодательстве РФ.

По итогам встречи достигнута договоренность об укреплении взаимодействия посольства с органами прокуратуры и другими российскими заинтересованными ведомствами в сфере защиты прав трудящихся-мигрантов.