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В прокуратуре Москвы обсудили проблемы трудовых мигрантов из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась встреча консула посольства КР в РФ Алмаза Букалаева с представителями прокуратур российской столицы и Московской области. Стороны обсудили вопросы, касающиеся правового положения граждан Кыргызстана в России, а также защиты прав трудовых мигрантов из этой республики.

Участие во встрече приняли также представители Министерства иностранных дел РФ.

Как рассказали в посольстве КР, Алмаз Букалаев обратил внимание собеседников на случаи нарушения прав граждан КР при их задержании или аресте сотрудниками правоохранительных органов. Также шла речь о нарушениях трудовых прав мигрантов недобросовестными работодателями, в том числе - о невыплате последними заработка, о преднамеренном отказе ими от оформления трудовых договоров.

Консул КР передал список раннее направлявшихся в адрес органов прокуратуры Москвы и Московской области обращений по соответствующим заявлениям соотечественников. Представители российской стороны заверила, что по всем этим документам будет организована объективная и всесторонняя проверка, в порядке и в сроки, установленные законом.

В свою очередь, сотрудники надзорных органов выразили обеспокоенность увеличением количества правонарушений, совершаемых приезжими из Кыргызстана.

Собеседники подчеркнули необходимость на регулярной основе проводить профилактические мероприятия с гражданами КР, информационно-разъяснительную работу для соблюдения ими российских законов, своевременно сообщать об изменениях в миграционном законодательстве РФ.

По итогам встречи достигнута договоренность об укреплении взаимодействия посольства с органами прокуратуры и другими российскими заинтересованными ведомствами в сфере защиты прав трудящихся-мигрантов.


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URL: https://www.vb.kg/407120
Теги:
прокуратура, Россия, трудовые мигранты в РФ
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