Жогорку Кенеш одобрил отставку председателя НБКР Толкунбека Абдыгулова

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили отставку председателя Национального банка Кыргызской Республики Толкунбека Абдыгулова. Такое решение принято сегодня, 29 сентября, на пленарном заседании парламента.

Вопрос об отставке главы НБКР внес полномочный представитель президента КР в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов. Он отметил, что Толкунбек Абдыгулов подал заявление о досрочном освобождении от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.

"Нареканий у президента Садыра Жапарова на его работу нет", - сказал Калматов.

В ходе обсуждения депутаты выразили беспокойство в связи с отставкой Абдыгулова. Некотрые выразили мнение, что "заявление по собственному желанию" было написано под давлением.

Однако, Толкунбек Абдыгулов опроверг эту информацию.

"Я поеду советником в Международный валютный фонд от Кыргызстана. Президент Садыр Жапаров издал соответствующее распоряжение. В последнее время была увеличена квота Кыргызстану в МВФ. И надо направить все силы на решение вопросов во благо нашей страны", - заключил он.