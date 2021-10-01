В России предложили учредить День соотечественника

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал идею учреждения Дня соотечественника. Это предложение было высказано во время встречи главы МИД РФ с участниками состоявшегося в Сочи всероссийского форума современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Одной из тем, поднятых на встрече, стала защита прав соотечественников, проживающих за рубежом. Сергей Лавров согласился с тем, что этой проблематике нужно дальнейшее законодательное обеспечение. По словам министра, уже существует закон о поддержке соотечественников. И теперь его ждёт корректировка, поскольку положение о соотечественниках дополнило в минувшем году Конституцию РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства отнес таких людей к категории "мягкой силы". Важно, подчеркнул Лавров, чтобы они могли жить в своих странах комфортно. Тогда они смогут играть важную роль в теме продвижения русского языка и российской культуры, а также поддерживать добрые отношения со страной пребывания.

Напомним, что уже в течение ряда лет Лавров возглавляет правительственную комиссией РФ по делам соотечественников за рубежом. И сейчас под ее началом идет активная подготовка к Всемирному, уже седьмому по счету конгрессу соотечественников. Он состоится, как планируется, 15-16 октября в Москве и пройдет под лозунгом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".

А с недавних пор такое направление деятельности Сергея Лаврова обрело еще одно качество. Он возглавит комиссию партии "Единая России" по содействию соотечественникам за рубежом. Как отметил президент РФ Владимир Путин, комиссия будет заниматься деятельностью, направленной на международное сотрудничество и оказание содействия российским соотечественникам за рубежом.

Глава государства пояснил, что комиссии предстоит совершенствовать миграционную политику, а также заниматься привлечением в страну тех людей, которые считают родным русский язык и поддерживают близкие жителям РФ культурные ценности.