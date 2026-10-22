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Кабмин Кыргызстана снизил госпошлины за оформление недвижимости

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане снизили размеры государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров от 23 июля 2026 года № 505. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Ранее госпошлины за оформление таких сделок у нотариусов были в 3–4 раза выше, чем в органах Кадастра. Новые ставки направлены на устранение этой разницы.

При безналичной форме расчётов госпошлина за удостоверение сделок между близкими родственниками снижена с 1 000 до 300 сомов. Для сделок между другими физическими лицами она уменьшилась с 2 000 до 500 сомов, а при участии юридического лица с 5 000 до 1 000 сомов.

При наличной форме расчётов пошлина за сделки между близкими родственниками снижена с 10 000 до 3 000 сомов. Для других физических лиц она составляет 5 000 сомов вместо прежних 20 000, а при участии юридического лица 10 000 сомов вместо 50 000.

К близким родственникам относятся дети, родители, супруги, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки.

Также изменены размеры государственной пошлины за выдачу нотариального приказа, который применяется при взыскании денежных средств или истребовании движимого имущества у должника в предусмотренных законом случаях.

Для физических лиц пошлина осталась прежней и составляет 1 000 сомов.

Если одной из сторон является юридическое лицо, вместо фиксированной пошлины в 2 000 сомов теперь взимается 1% от взыскиваемой суммы, но не менее одного и не более 50 расчётных показателей.


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URL: https://www.vb.kg/462504
Теги:
Министерство юстиции, недвижимость, Кыргызстан, Кабинет министров
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