В РФ могут расширить возможности упрощенного получения гражданства

В России могут расширить список профессий для упрощенного получения ее гражданства. С соответствующей инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты страны.

Документ, подготовленный им, опубликован для общественного обсуждения.

Сегодня, как проинформировали в Минтруда, претендовать на получение российского гражданства в упрощенной форме могут представители 135 профессий. Правда, с учетом предложений от различных ведомств и региональных властей из перечня убрали устаревшие специальности. Без изменений остались120, но перечень дополняется 33 новыми, востребованными на рынке труда. В их числе - учитель-дефектолог, инженер-химик, врач-ревматолог и другие.

В минувшем году в такой список после его очередного пересмотра включили преимущественно врачебные специальности: онколог, бактериолог, невролог, офтальмолог. А также - гидромелиораторы, зоотехники, рыбоводы, трактористы, инженеры, механизаторы, энтомологи, учителя и журналисты.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, в стране в последнее время приняты серьезные законодательные изменения, упростившие процедуру получения гражданства для ряда социальных групп. "Часть норм носят гуманный характер, например, направлены на воссоединение семей. Часть - создают условия для привлечения в нашу страну высококвалифицированных специалистов, а значит, укрепляют экономику", - цитирует "Российская газета" Груздева.

"При этом, - подчеркивает он, - если речь идет о квалифицированных специалистах, то для соискателя есть ряд условий. Первое: его профессия должна быть в списке, утвержденном Минтрудом. Второе: у человека должен быть стаж работы не менее года на территории России. Стаж, наработанный в другой стране, не учитывается".

Срок рассмотрения заявлений о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке составляет три месяца. Но претендент также должен пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию.