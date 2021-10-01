Гражданский союз представил 7 шагов для реформы правоохранительных органов

Гражданский союз "За реформы и результат" на круглом столе, посвященном вопросам реформы милиции и всей правоохранительной системы, презентовал гражданское видение реформ и проекты законов, которые на первом этапе могут послужить основой для будущих преобразований. Об этом сообщает пресс-служба союза.

По мнению Гражданского союза, существовавшая в прошлом открытая площадка при правительстве - Совет по реформированию и развитию системы правопорядка – внесла значительный вклад в реформы тех лет, поскольку объединяла разные стороны. Этот коллегиальный орган отвечал за координацию, мониторинг и оценку проводимых преобразований.

"Именно благодаря этой площадке с широким кругов вовлеченных сторон, удавалось достичь консенсуса и реализовать какие-то конкретные шаги. Эта практика должна быть возобновлена", - считают эксперты.

На обсуждение были вынесены семь основных шагов, одновременная реализация которых может перестроить правоохранительную систему:

переход к гражданскому министерству принцип невмешательства в исключительные правоохранительные дела единая кадровая служба в правоохранительных органах и конкурсный порядок отбора расширение проекта Патрульной милиции и выведение из подчинения ГУОБДД создание двухуровневой милиции/полиции внедрение внешней оценки развитие системы психологической поддержки

"Мы назвали его "Семь шагов", так как убеждены, что если эти семь предлагаемых направлений реформы будут реализованы одновременно, как на уровне законодательства, так и практики, это приведет к построению эффективной правоохранительной системы, пользующейся доверием общества" - отмечают организаторы.

На круглом столе также были представлены для обсуждения разработанные Гражданским союзом законопроекты – проект нового Закона КР "Об основах правоохранительной деятельности" и ряд изменений в Закон "О прохождении службы в правоохранительных органах". В документах заложены первые шаги по демилитаризации, совершенствованию конкурсного отбора и системы оценки, обеспечению независимости Службы внутренних расследований, обеспечение прав граждан и самих сотрудников правоохранительных органов.