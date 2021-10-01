Гражданский союз представил 7 шагов для реформы правоохранительных органов

Гражданский союз "За реформы и результат" на круглом столе, посвященном вопросам реформы милиции и всей правоохранительной системы, презентовал гражданское видение реформ и проекты законов, которые на первом этапе могут послужить основой для будущих преобразований. Об этом сообщает пресс-служба союза.
По мнению Гражданского союза, существовавшая в прошлом открытая площадка при правительстве - Совет по реформированию и развитию системы правопорядка – внесла значительный вклад в реформы тех лет, поскольку объединяла разные стороны. Этот коллегиальный орган отвечал за координацию, мониторинг и оценку проводимых преобразований.
"Именно благодаря этой площадке с широким кругов вовлеченных сторон, удавалось достичь консенсуса и реализовать какие-то конкретные шаги. Эта практика должна быть возобновлена", - считают эксперты.
На обсуждение были вынесены семь основных шагов, одновременная реализация которых может перестроить правоохранительную систему:
"Мы назвали его "Семь шагов", так как убеждены, что если эти семь предлагаемых направлений реформы будут реализованы одновременно, как на уровне законодательства, так и практики, это приведет к построению эффективной правоохранительной системы, пользующейся доверием общества" - отмечают организаторы.
На круглом столе также были представлены для обсуждения разработанные Гражданским союзом законопроекты – проект нового Закона КР "Об основах правоохранительной деятельности" и ряд изменений в Закон "О прохождении службы в правоохранительных органах". В документах заложены первые шаги по демилитаризации, совершенствованию конкурсного отбора и системы оценки, обеспечению независимости Службы внутренних расследований, обеспечение прав граждан и самих сотрудников правоохранительных органов.