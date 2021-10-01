Телекомоператоры КР купили частоты на 12 миллионов долларов

Три оператора приобрели спектр 2300 МГц на недавних аукционах Кыргызстана, пишет сайт developingtelecoms.com.

Государственное агентство связи (ГАС) провело тендер с разрешения Министерства цифрового развития. Резервная цена была установлена на уровне 31 миллион сомов, а общая сумма выручки от аукциона составила 1,01 миллиарда сомов (12 миллионов долларов).

MegaCom (Альфа Телеком) предложил 296,1 миллиона сомов за Лот 1, который состоит из 1×40 МГц полосы пропускания в диапазоне 2300 МГц-2340 МГц. Nur Telecom (O!) выиграл Лот 2 (1×20МГц, 2340МГц-2360МГц), предложив 353,2 миллиона сомов, а Beeline (Sky Mobile) приобрел Лот 3 (1×40МГц, 2360МГц-2400МГц) за 360,1 миллиона сомов.

Спектр TDD охватывает столицу Бишкек. TeleGeography сообщает, что КСА выставил на аукцион общенациональные лицензии на 2300 МГц (за исключением Бишкека и второго по величине города Ош) в марте этого года.