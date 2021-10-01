Соорункулова просит омбудсмена защитить право граждан на личную информацию

В Кыргызстане лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова, юрист Сания Токтогазиева и правозащитница Рита Карасартова обратились к омбудсмену республики Токону Мамытову с просьбой защитить их право на конфиденциальность частной жизни и переписки. По их словам, поводом к обращению стало то, что некие злоумышленники взломали их личные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

Свое открытое письмо они опубликовали в социальных сетях.

"Мы обращаемся к вам с открытым заявлением по поводу вопиющих случаев произвольного преступного вмешательства в личную жизнь граждан КР.

Согласно статьи 29 Конституции КР "каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений. Ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и на основании судебного решения. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом".

Нарушение неприкосновенности частной жизни - незаконные сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия, нарушение тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений, передаваемых средствами связи или с использованием компьютера признаются Уголовным кодексом преступными деяниями.

Так, 29 сентября 2021 года неизвестными злоумышленниками взломаны Telegram аккаунты К.Сооронкуловой и Р.Карасартовой. Личная переписка и аудиосообщения были опубликованы в социальных сетях. Также подвергся взлому аккаунт С.Токтогазиевой. Информацию о взломе своего аккаунта опубликовал также адвокат З.Жоошев.

Приложение Telegram является одним из самых защищенных и у нас есть все основания считать, что осуществляются систематический контроль над нашими сообщениями и переговорами без судебного санкционирования, для чего используются негласные методы ОРД в нарушение Конституции и законодательства Кыргызской Республики.

Согласно пункту 15 статьи 8 Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы)" Вы вправе проверить состояние соблюдения прав и свобод человека и гражданина государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, согласно пункту 21 статьи 8 этого же Закона Вы вправе потребовать проведения расследования по факту нарушения наших прав", - пишут активистки в своем обращении.

Также авторы письма просят омбудсмена обратиться в Жогорку Кенеш с предложением о создании парламентской комиссии и проведении парламентских слушаний по расследованию массовой "прослушки" около 100 граждан Кыргызстана в январе-феврале 2021 года.