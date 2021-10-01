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Строкова: Механизмов реализации закона об НКО до сих пор нет

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- Виктория Гунгер
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Закон об НКО нужен, даже несмотря на то, что он получился мягким. Но, к сожалению, механизмов реализации его нет. Об этом на круглом столе "Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщила депутат ЖК Евгения Строкова.

Она отметила, что многие интересуются, не вредит ли этот закон нашей демократии.

"Мне не понятно, почему этот вопрос волнует тех, кто даже не является гражданами Кыргызстана. Более того, они даже пытаются диктовать повестку нашей официальной власти. Даже те граждане нашей страны, которые работают в НПО, ассоциируют часто себя отдельно от страны, полностью отдаваясь политике работодателя. К тому же, часто деньги на оплату "услуг" НПО приходят дипгрузом. Это мы видели на ряде митингов. Причем, представляя эти акции протеста, как волеизъявление народа. И все это создает предпосылки их негативного влияния на избирательный процесс в стране", - подчеркнула Строкова.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/407260
Теги:
закон, НПО, Кыргызстан, Строкова Евгения
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