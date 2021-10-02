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Кыргызстанцы поучаствовали в форуме глав регионов стран ШОС

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- Евгений Денисенко
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В Челябинске завершился второй форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества. Участие в нем приняли делегации более 30 регионов от восьми государств ШОС, включая Кыргызстан.

Трехдневный форум, как сообщается, собрал представителей государственных, финансовых и бизнес-структур этих стран, институтов развития. Из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией, часть участников подключилась по видео-конференц-связи.

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, такой формат сотрудничества придает системный и предметный характер межрегиональным связям стран-партнеров. И призван стать инструментом формирования условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития.

"Обсуждение конкретных треков взаимодействия послужит улучшению качества жизни граждан регионов стран ШОС. Минэкономразвития России при этом готово помогать в реализации достигнутых договоренностей в сферах логистики, сельского хозяйства, туризма", - заявил Вольвач.

В свою очередь, заместитель директора департамента развития интеграционных процессов и стран СНГ этого ведомства Анна Попова отметила важность дальнейшего развития запускаемых совместных проектов, а также разработки и утверждения основных документов, дорожных карт.

Делегацию Кыргызстана на форуме возглавил полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев. В ходе его встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером были обсуждены вопросы развития межрегиональных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, взаимных поставок товаров и продукции, а также возможности организации оздоровительного отдыха для жителей и сотрудников промышленных предприятий этого российского региона в здравницах Прииссыккулья.

Собеседниками подписана дорожная карта по реализации мероприятий в рамках соглашения между аппаратом полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области и правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 19 июля 2017 года. Иссык-Кульской области. Стороны также решили проработать вопрос налаживания взаимного авиасообщения .

Выступая на панельной сессии "Развитие туризма среди регионов стран ШОС", Кожоев рассказал о туристическом потенциале Иссык-Кульской области. Состоялись также двусторонние встречи представителей бизнес-сообщества Кыргызстана с представителями госорганов Челябинской области. По итогам достигнута договоренность продолжить содействие развитию кыргызско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.


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URL: https://www.vb.kg/407305
Теги:
туризм, Кыргызстан, ШОС
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