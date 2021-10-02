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Системой ЕАЭС "Работа без границ" заинтересовались в СНГ

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- Евгений Денисенко
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Проект "Работа без границ" союза, разработанный в рамках Евразийского экономического, был презентован для стран СНГ. Это произошло на очередном заседании Экономического совета Содружества, состоявшемся в Москве.

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно- коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян, презентовавший унифицированную поисковую систему "Работа без границ", отметил, что с момента запуска 1 июля текущего года граждане стран ЕАЭС уже начали активно использовать ее.

Планируется, что в течение года число пользователей достигнет не менее 500 тысяч, и будет порядка миллиона обращений. Ожидается не менее 100 тысяч откликов по вакансиям, а также не менее 10 тысяч приглашений от работодателей.

Пользователям системы (соискателям вакансий и работодателям) предоставляется возможность выбора одного или нескольких государств Союза, где требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, получить доступ к информации о вакансиях и соискателях, содержащейся в национальных информационных системах, а также интерактивно взаимодействовать с соискателем и работодателем.

По словам министра ЕЭК, проект помогает обеспечить взаимодействие рынков труда государств Союза с помощью цифровых инструментов. При этом, как заявлено, "данная система создана с учетом требований национального законодательства стран ЕАЭС, а её распределенная архитектура позволяет сохранять массивы данных в национальных системах".

Вместе с тем, персональные данные пользователей не хранятся и не передаются из системы в систему.

В проекте "Работа без границ" участвуют уже действующие системы из пяти стран-участниц ЕАЭС: информационная система по поиску работы и подбора персонала "Горц" (Армения), информационный портал государственной службы занятости Беларуси, информационный портал "Работа" – электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, информационный портал "Занятость" Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана, информационная аналитическая система – общероссийская база вакансий "Работа в России".

Эти системы взаимодействуют между собой посредством типового программного обеспечения (интегрированного в национальные информационные системы), уникального унифицированного интерфейса и методов API . Воспользоваться ресурсом "Работа без границ" можно после авторизации в данных системах.

Проект "Работа без границ" был представлен на заседании Экономического совета с целью расширения географии реализации, пояснили в ЕЭК.


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URL: https://www.vb.kg/407324
Теги:
безработица, Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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