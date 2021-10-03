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Родители сообщают об опасном пешеходном переходе в Новопокровке

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане общественный фонд "Лига защитников прав ребенка" создал из числа активных родителей движение "родитель-волонтер". Об этом сообщается на официальной странице фонда.

По словам директора ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой, родители-волонтеры будут собирать фото и видео материалы с опасных участков дорог, а после вместе они будут решать данную проблему.

Одним из самых сложных участков для школьников стал пешеходный переход в начале села Новопокровка на границе с Лебединовкой. Местные жители называют этот район "Волна". Здесь даже взрослому человеку перейти дорогу очень сложно из-за активного потока автомобилей, которые не пропускают пешеходов, несмотря на знак. Родитель-волонтер Акылай Токсонбекова сняла видео участка дороги, где стоит пешеходный знак, но сам пешеходный переход там давно стерся, что является высоким риском ДТП для пешеходов, а также детей.

Местные жители просят Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР установить на этом месте светофор.


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URL: https://www.vb.kg/407344
Теги:
дети, светофоры, Новопокровка, пешеходный переход
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