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В Кыргызстане зарегистрировано 76 кандидатов по одномандатным округам

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане зарегистрировалось 76 кандидатов по одномандатным округам, пожелавших участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября. Такие данные приводит Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на 2 октября.

ЦИК напоминает, что выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам продлится до 18.00 ч. 13 октября.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.


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URL: https://www.vb.kg/407351
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2021
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