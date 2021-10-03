В Кыргызстане зарегистрировано 76 кандидатов по одномандатным округам

В Кыргызстане зарегистрировалось 76 кандидатов по одномандатным округам, пожелавших участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября. Такие данные приводит Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на 2 октября.

ЦИК напоминает, что выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам продлится до 18.00 ч. 13 октября.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.