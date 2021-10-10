В Ташкенте появился приподнятый пешеходный переход. Выглядит он неказисто, но это шаг вперед к обеспечению безопасности пешеходов. Ждем новых подобных инициатив от столичных властей, сообщают СМИ.

Новая "зебра" появилась на одном из самых проблемных перекрестков в Янгихаётском районе Ташкента. Именно здесь недавно произошло ДТП, когда водитель на "Дамасе" сбил четырех школьников.

При этом отметим, что "лежачие полицейские" эффективнее снижают число наездов на пешеходов, но город не может установить их перед каждой "зеброй". Поэтому поднятие уровня самой "зебры" становится компромиссным решением. Больший эффект имеют те приподнятые переходы, которые и по фактуре выделяются на фоне проезжей части. Ночью рельефные "зебры" помогут обезопасить город от стритрейсеров, которые нередко выезжают на ташкентские дороги.

Согласно мировому опыту, приподнятые переходы должны быть выше проезжей части на 10 см. Они более эффективны, чем "лежачие полицейские", так как вынуждают водителей снижать скорость на 18-20%. К тому же пешеходы, как свидетельствует мировой опыт, начинают чаще переходить дорогу по приподнятому пешеходному переходу, чем в неположенном месте, и число аварий уменьшается.

Рельефные "зебры" есть в США и во многих европейских странах, а также точечно в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Пскове. Переход может быть покрыт не асфальтом, а брусчаткой или плиткой. При этом камень пропитывается гидрофобизирующим материалом.

При этом рельефные "зебры" подходят не для всех дорог. По данным экспертов, их следует установить на улицах с нерегулируемым движением, на участках с большим количеством дорожно-транспортных происшествий, рядом со школами и другими образовательными учреждениями, станциями метро, крупными торговыми и бизнес-центрами, культурными учреждениями, рекреационными зонами и на туристических пешеходных маршрутах.