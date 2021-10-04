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Для сотрудников швейных компаний провели тренинг

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- Айжан Мамбеталиева
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Для предприятий текстильно-швейной отрасли ассоциацией "Легпром" был организован тренинг на тему "Права и обязанности текстильно-швейных предприятий при взаимодействии с государственными органами проверки".

Мероприятие направлено на повышение осведомленности предпринимателей о правовой стороне регулирования деятельности с учетом того, что в 2021 году завершается мораторий на проверки бизнеса и с начала нового года могут участиться проверки со стороны государственных органов.

В рамках тренинга были рассмотрены особенности законодательства по проверкам государственными контролирующими органами, правила пожарной безопасности в текстильно-швейных предприятиях, международный опыт проверок госорганами, взаимодействие бизнеса и госорганов, санитарно-эпидемиологические требования для текстильной-швейной отрасли.

Тренерами семинара были независимые эксперты, а также представители министерства чрезвычайных ситуаций, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек.

Как отметила президент ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Кыргызстана Гульнара Ускенбаева, порядок проведения проверок предпринимателей по соблюдению налогового, неналогового и таможенного законодательства регулируется налоговым кодексом, кдексом о неналоговых доходах, таможенным кодексом ЕАЭС и законодательством КР в сфере таможенного дела.

По словам участника семинара, директора компании Дмитрия Маханькова, тема семинара очень актуальна и важна для предпринимателей.

"Мы получили необходимую информацию об основах законодательства страны, разобрали конкретные примеры. Удалось получить важную информацию от представителей проверяющих органов относительно требований данных организаций к производствам швейной промышленности. Хотелось бы продолжить освоение материала по данной теме, особенно с учетом принятия нового Налогового кодекса КР, и в следующем году", - сказал он.

Мероприятие организовано при технической поддержке глобальной текстильной и швейной программы (GTEX), реализуемой ITC (международный торговый центр) и финансируемой правительством Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/407377
Теги:
закон, швейная отрасль, сотрудничество, Кыргызстан
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