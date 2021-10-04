В КР стратует программа экстренной поддержки частного и финансового сектора

Началась реализация проекта экстренной поддержки частного и финансового сектора. Об этом накануне сообщил заместитель министра экономики и финансов Руслан Татиков. По его словам, проект реализуется при поддержке Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
"Целями проекта являются оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в преодолении кризиса, вызванного пандемией, содействие предприятиям в условиях снижения экономического темпа и сохранение рабочих мест. Проект профинансирует оказание беспроцентной помощи на возвратной основе в размере 72 миллиона долларов - это примерно 6 миллиардов 84 миллиона сомов", - проинформировал замминистра.
Как он отметил, средства выделят на беспроцентной основе, их необходимо будет вернуть.
Для достижения указанных целей проведен отбор и подписаны соглашения со следующими банками:
В целях расширения доступа населения к финансовой помощи и увеличения количества банков, участвующих в проекте, 1 октября соглашения также подписали:
Следует отметить, что в начале сентября сообщалось, сколько средств и каким компаниям выдадут:
Условия остались прежними.