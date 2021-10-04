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В КР стратует программа экстренной поддержки частного и финансового сектора

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- Александра Василькова
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Началась реализация проекта экстренной поддержки частного и финансового сектора. Об этом накануне сообщил заместитель министра экономики и финансов Руслан Татиков. По его словам, проект реализуется при поддержке Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

"Целями проекта являются оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в преодолении кризиса, вызванного пандемией, содействие предприятиям в условиях снижения экономического темпа и сохранение рабочих мест. Проект профинансирует оказание беспроцентной помощи на возвратной основе в размере 72 миллиона долларов - это примерно 6 миллиардов 84 миллиона сомов", - проинформировал замминистра.

Как он отметил, средства выделят на беспроцентной основе, их необходимо будет вернуть.

Для достижения указанных целей проведен отбор и подписаны соглашения со следующими банками:

  1. "Айыл Банк";
  2. "Банк Азии";
  3. "ФинансКредит Банк";
  4. "Кыргызстан";
  5. "Капитал-Банк Центральной Азии".

В целях расширения доступа населения к финансовой помощи и увеличения количества банков, участвующих в проекте, 1 октября соглашения также подписали:

  1. "Халык Банк Кыргызстан";
  2. "Дос-Кредобанк";
  3. "Керемет Банк".

Следует отметить, что в начале сентября сообщалось, сколько средств и каким компаниям выдадут:

  1. микро-предпринимателям, работающим по патентам, будет выделено в общей сложности 30 миллионов долларов (по 100 тысяч сомов на каждого получателя);
  2. малые и средние предприятия, юридические и физические лица, уплачивающие налоги, будут профинансированы на сумму 42 миллиона долларов (до 825 тысяч сомов на одного получателя).

Условия остались прежними.


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URL: https://www.vb.kg/407387
Теги:
бизнес, Кыргызстан, Всемирный банк
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