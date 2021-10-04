В КР стратует программа экстренной поддержки частного и финансового сектора

Началась реализация проекта экстренной поддержки частного и финансового сектора. Об этом накануне сообщил заместитель министра экономики и финансов Руслан Татиков. По его словам, проект реализуется при поддержке Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

"Целями проекта являются оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в преодолении кризиса, вызванного пандемией, содействие предприятиям в условиях снижения экономического темпа и сохранение рабочих мест. Проект профинансирует оказание беспроцентной помощи на возвратной основе в размере 72 миллиона долларов - это примерно 6 миллиардов 84 миллиона сомов", - проинформировал замминистра.

Как он отметил, средства выделят на беспроцентной основе, их необходимо будет вернуть.

Для достижения указанных целей проведен отбор и подписаны соглашения со следующими банками:

"Айыл Банк"; "Банк Азии"; "ФинансКредит Банк"; "Кыргызстан"; "Капитал-Банк Центральной Азии".

В целях расширения доступа населения к финансовой помощи и увеличения количества банков, участвующих в проекте, 1 октября соглашения также подписали:

"Халык Банк Кыргызстан"; "Дос-Кредобанк"; "Керемет Банк".

Следует отметить, что в начале сентября сообщалось, сколько средств и каким компаниям выдадут:

микро-предпринимателям, работающим по патентам, будет выделено в общей сложности 30 миллионов долларов (по 100 тысяч сомов на каждого получателя); малые и средние предприятия, юридические и физические лица, уплачивающие налоги, будут профинансированы на сумму 42 миллиона долларов (до 825 тысяч сомов на одного получателя).

Условия остались прежними.