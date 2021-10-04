Эксперты: НПО должны находиться под контролем государства

НПО должны находится под контролем государства. Особенно те, кто выполняет роль наблюдателей на выборах. Так как в прошлом году они явно выполняли чей-то заказ из вне. Об этом на круглом столе "Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщили участники мероприятия.

По их мнению, было бы хорошо, если бы наблюдателей финансировало государство.

- Для того, что НПО начало работать на развитие, надо снизить политическую составляющую. Именно она формирует тот самый внешний фактор. Потребность в этом законе была и есть. Закон "Об НПО" принимался, чтобы снизить в деятельности неправительственного сектора политическую составляющую. Ведь часто НПО сегодня подменяют партии и ведут политическую борьбу в интересах других государств, - отметили эксперты.

Политолог Игорь Шестаков подчеркнул, что, скажем, в той же Венгрии действуют очень жесткие нормы в отношении НПО, хотя эта страна Европейского союза.

- Деятельность НПО должна из политической плоскости быть переформатирована в социальную. Ничего катастрофического в этом нет. Например, тот же Закон об иностранных агентах действует и в Европе. А в КР институт НПО политизирован за счет внешнего фактора, который, прежде всего, срабатывает на выборах. Важно, чтобы государство не только контролировало их деятельность, но и представляло гранты для НПО только на социальный сектор. Так как, если НПО будет работать только на внешний заказ, оно всегда будет политической организацией. Актуальность принятия закона "Об НПО" была продиктована именно этим. Поэтому, важно, чтобы он начал работать, - пояснил Шестаков.

Согласен с этой позицией и эксперт по безопасности Таалайбек Джумадылов. Он считает, что в настоящий момент в Кыргызстане доходит до того, что НПО подменяет собой бизнес, власть. Хотя некоммерческий сектор не должен заниматься ни извлечением прибыли, ни государственным управлением.

- У нас же целые закрытые "касты" НПО-шников. Они в эту область никого "чужого" никого не подпускают. Так происходит из-за вакуума в системе госуправления. На сегодняшний день вопреки Конституции, правом законодательной инициативы косвенно обладает НПО. Они не только их вносят через "своих" депутатов, но и затем финансируют их, выносят на обсуждение законопроекты, организовывают командировки по их продвижению, на прямую влияя на принятие законодательных актов. Это неправильно. Это слабость государства. И Закон "Об НПО" с этой проблемой при наличии верных механизмом реализации должен справиться, - заключил Джумадылов.

Отметим, мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир" и "Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" в Кыргызской Республике.