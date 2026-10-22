Бордачёв: Центральная Азия впервые близка к центру мировой политики

Центральная Азия получила исторический шанс усилить свои позиции в мировой политике и экономике. Однако главным вызовом для государств региона станет способность превратить нынешний интерес крупных держав в устойчивое внутреннее развитие. Об этом заявил доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ и программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв на встрече в Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) в Бишкеке.

Выступление было посвящено Центральной Азии в системе внешнеполитических интересов России. Бордачёв предложил посмотреть на регион не только через призму сегодняшнего соперничества государств, но и с точки зрения географии, истории, экономики и долгосрочных перспектив.

Почему регион привлекает инвестиции

По оценке Бордачёва, один из факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Центральной Азии, - масштаб её рынка. Он напомнил, что население региона составляет около 89 миллионов человек, причём значительная его часть приходится на Узбекистан.

Другой особенностью он назвал географию: по его оценке, относительно небольшая доля территории региона пригодна для интенсивной хозяйственной и социальной деятельности. Это ограничивает масштаб экономической активности и влияет на решения инвесторов.

"Когда субъекты рынка определяют приоритеты своих инвестиций, они смотрят на потенциал рынка", - отметил эксперт.

Поэтому развитие внутреннего потребления и регионального рынка имеет принципиальное значение для стран Центральной Азии. Речь идёт не только об увеличении объёмов торговли сегодня, но и о создании условий, при которых регион будет интересен инвесторам в долгосрочной перспективе.

Бордачёв подчеркнул, что нынешняя привлекательность Центральной Азии не должна рассматриваться исключительно как следствие ухудшения отношений России и Запада.

Даже если международная обстановка изменится, интерес к региону, по его мнению, сохранится. Поэтому странам Центральной Азии и их партнёрам необходимо думать о том, как обеспечить устойчивость сотрудничества на годы вперёд.

"Синий океан" для инвесторов

Характеризуя нынешнее положение Центральной Азии, Бордачёв использовал понятие Blue Ocean - "голубой" или "синий океан". В деловой среде этим термином обозначают пространство, где компании могут развивать новые направления бизнеса, не вступая сразу в жёсткую конкуренцию с большим количеством соперников.

По мнению эксперта, Центральная Азия пока сохраняет такие возможности. В отличие от ряда других регионов, здесь ещё есть пространство для развития инвестиционных проектов и расширения экономического сотрудничества. Однако само по себе внимание внешних игроков не гарантирует успеха.

"Мне очень хочется, чтобы нынешний момент популярности и интереса к региону не закончился с завершением конфликта России и Запада", - заявил Бордачёв.

Он выразил надежду, что интерес к Кыргызстану, Казахстану и Узбекистану будет подкреплён внутренними процессами развития, а не только изменениями международной конъюнктуры.

По его словам, важно, чтобы региональный экономический рост приобрёл собственную динамику и перестал зависеть исключительно от внешних обстоятельств.

География, история и общее прошлое

Отдельную часть выступления Бордачёв посвятил историческим отношениям России и Центральной Азии. Он обратил внимание на то, что длительное соседство само по себе не означало постоянного политического и экономического взаимодействия. По его оценке, российское государство граничило с казахской степью с XVI века, тогда как активное продвижение Российской империи в Среднюю Азию относится преимущественно к середине XIX столетия.

При этом ключевым этапом сближения народов региона он назвал XX век, когда Россия и республики Центральной Азии прошли масштабные социальные преобразования в составе Советского Союза.

"Вопрос не в том, что мы давно жили вместе. Вопрос в том, что в современность мы вошли вместе, рука об руку, в составе Советского Союза", - отметил эксперт.

Бордачёв также подчеркнул культурную и историческую взаимосвязанность России и Центральной Азии, указав на близость отдельных народов и невозможность провести чёткую цивилизационную границу между современным российским обществом и регионом.

Вместе с тем он признал, что нынешнее положение Центральной Азии отличается от её исторической роли. По его мнению, регион впервые оказался настолько близко к центру мировой политики и экономики.

Быть в центре мировой политики - возможность или риск?

При этом Бордачёв предложил не воспринимать новое внимание к региону исключительно как преимущество. Он напомнил, что территории, расположенные между крупными центрами силы, нередко становятся ареной соперничества и конфликтов. В качестве примера эксперт привёл Восточную Европу, исторически находившуюся между Россией и западноевропейскими государствами.

Поэтому, считает он, государствам Центральной Азии необходимо заранее оценивать последствия усиления международного внимания и думать о долгосрочных интересах собственных народов.

Главный вопрос заключается не только в том, какие возможности открывает конкуренция крупных держав, но и в том, насколько регион способен самостоятельно определять направление своего развития.

Национальные интересы и общность интересов

Завершая выступление в КРСУ, Бордачёв обратился к студентам, изучающим международные отношения и политологию, с рассуждением о том, как формируется политическая точка зрения.

Он предложил обратить внимание на паспорт как символ государственной принадлежности и напомнил, что взгляды на международные события во многом связаны с интересами государства, гражданином которого является человек.

Особенно интересным этот вопрос он назвал для людей, имеющих гражданство нескольких стран или живущих в пространстве тесного межгосударственного сотрудничества.

По мнению эксперта, в таких обстоятельствах важно учитывать не только позицию отдельного государства, но и общность интересов стран, между которыми существуют тесные связи.

Выступление завершилось обсуждением с аудиторией. Студенты КРСУ задали Бордачёву вопросы о Всемирных играх кочевников, китайских инвестициях, транспортных проектах, международном праве, будущем ООН и роли Центральной Азии в мировой политике.