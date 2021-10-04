У Садыра Жапарова все под контролем. В том числе вопрос Кумтора

Если у кого-то сложилось впечатление, что президент Садыр Жапаров пустил решение вопроса по Кумтору на самотек, то очень зря. Очевидно, что глава государства постоянно и тщательно отслеживает происходящее в этом направлении, поскольку для него решение этой проблемы в пользу Кыргызстана принципиально важное дело.

Прежние хозяева Кумтора, почти тридцать лет присваивавшие национальное богатство нашей страны, сегодня делают все, чтобы вернуть под свой контроль золоторудное месторождение. Они подключили СМИ, в том числе зарубежные, чтобы создавать определенный информационный фон, давят на поставщиков, стараясь остановить производство, забрасывают Кыргызстан исками.

Этот колоссальный напор со всех сторон не помешал Садыру Жапарову в очередной раз подтвердить, что он намерен отстаивать интересы нашей республики в кумторском вопросе и не собирается сдаваться.

В воскресенье президент опубликовал на своей странице в Facebook пост, в которой дал объяснение всему, что происходит сегодня вокруг "Кумтора".

"Переговоры в Женеве прошли не по нашей просьбе, а по инициативе "Центерры". В составе нашей делегации участвовали четыре человека.

По поводу того, что LBMA отказалась принимать наше золото. Нашим гражданам, поднимающим ажиотаж, что, мол теперь, мы не сможем продать свое золото, хочу сказать - не волнуйтесь. Золото всегда найдет свой сбыт. Покупатели стоят в очереди.

Есть также те, которые говорят: "Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?". Мы не проиграем, мы выигрываем.

Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет?

Они перенесут к себе "Кумтор"? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?

Главное, чтобы была поддержка народа. Мы сейчас добываем золото и продолжим это делать. Никто не сможет нам препятствовать", - написал глава государства.

Из этой публикации следует, что Садыр Жапаров постоянно держит руку на пульсе событий вокруг Кумтора. Как уже говорилось выше, для него это тема принципиальная – это то, с чем он шел на выборы, то, из-за чего он много лет страдал.

В общем-то, во многом его становление как политика во многом связано с кумторским вопросом. Десять лет назад, будучи еще совсем молодым депутатом он в полный голос и открыто озвучивал все проблемы, связанные с разработкой кыргызского рудника канадцами. Он делал то, чего боялись делать более опытные и влиятельные на тот момент парламентарии: Жапаров откровенно говорил об правду о Кумторе с высоких трибун, не побоявшись политического преследования, которому в итоге и подвергся.

Ради того, чтобы вернуть народу Кыргызстана его обманом отнятое богатство Садыру Жапарову пришлось пройти через многое. И сегодня глава государства снова доказал, что не свернет с намеченного пути и доведет начатое до конца.