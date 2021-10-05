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"Дордой" сместил "Алгу" с первого места (фото)

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- Вячеслав Аникин
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Позавчера в столичном дерби "Дордой" победил "Алгу" со счетом 1:0 и оторвался от основного конкурента за золотые медали на четыре очка.

Этот поединок должен был определить основного лидера чемпионата страны. В течение всего сезона алгинцы опережали дордоевцев на четыре, а то и все шесть баллов, показывая при этом уверенную и мастеровитую игру. Но 18 сентября в финальном матче розыгрыша кубка Кыргызстана против "Нефтчи" из Кочкор-Аты с "Алгой" случился конфуз, бишкекчане проиграли нефтянникам по пенальти (3:4) и почетный трофей так и не попал им в руки."Это поражение сильно надломило психологически футболистов, - заявил корреспонденту VB.KG директор клуба Меклис Кошалиев, - я с не снимаю вины с ребят, но в Баткене, где прошел финал, команде были созданы ужасные условия. Не всем футболистам достались номера в местной гостинице, поле было в ужасном состоянии, раздевалки едва успели отремонтировать к матчу. Все это сыграло с командой злую шутку".

Правда, после этого поражения "Алга" 21 сентября победила в гостях аутсайдера чемпионата - команду "Кара-Балта" со счетом 2:0, но через несколько дней была разгромлена в Канте местной "Абдыш-Атой" со счетом 1:4. В результате перед матчем с "Дордоем" "Алга" уже отставала от него на одно очко. Так что некогда самому популярному в республике клубу победа была жизненно необходима.

Но и "Дордой" не собирается стать серебряным призером первенства. Для него, десятикратного чемпиона страны, привычно занимать только первое место в национальном чемпионате. На другие варианты честолюбивые подопечные Александра Крестинина не согласны.

С первых минут матча дордоевцы сразу прибрали инициативу к своим рукам, то бишь ногам. Нападающие команды Кожо Жоэль, Айзар Акматов постоянно держали в напряжении вратаря "Алги" Эржана Токотаева. В центр поля безупречно ассистировал партнерам полузащитник из Сербии Никола Петкович, активны были также Кайрат Жыргалбыек уулу, Бекжан Сагынбаев и другие игроки многократного чемпиона. Дордоевцы доминировали в центре поля, на флангах, разжигали "пожар" перед штрафной площадью соперников, но до решающего удара у них дело, как правило, не доходило.

Алгинцы, впрочем, тоже в обороне не отсиживались. Редко, но игроки этой команды тоже создавали напряжение у ворот "Дордоя", однако, их атаки выглядели как-то неуверенно, неубедительно.

Во втором тайме натиск "Дордоя" усилился. Голкипер "Алги" Эржан Токатаев демонстрировал чудеса вратарского искусства, совершив четыре блестящих сейва, но на 70 минуте и он был бессилен помочь своей команде. Защитники "Алги" перед своей штрафной площадкой оставили без присмотра Магомеда Узденова и тот нанес сильный и точный удар в угол ворот Эржана Токотаева - 1:0. Тренер "Алги" Валерицй Березовский стал менять одного игрока за другим. Команда заиграла быстрее, но форварды Алерива Олувасен, Султанбек Бактыбек уулу, Айдар Мамбеталиев не смогли сравнять счет. В итоге "Дордой" оторвался от "Алги" на четыре очка и теперь врядли позволит догнать себя алгинцам Хотя у команд еще впереди четыре игры. А поле, как известно, ровное, мяч круглый...


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URL: https://www.vb.kg/407406
Теги:
Алга, футбол, Кыргызстан, Дордой
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