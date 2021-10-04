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Наружное освещение в Бишкеке не будет ограничиваться в ночное время

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- Айжан Мамбеталиева
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Национальным энергохолдингом принято решение не ограничивать наружное освещение в Бишкеке в ночное время суток.

Вместе с тем пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" отмечает, что по оперативным данным на 3 октября объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,3 миллиардов кубических метров, что почти на 3,0 миллиарда кубических метра ниже по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В августе текущего года начата разъяснительная работа с населением и небытовыми абонентами о сложившейся ситуации с накоплением водных ресурсов на Токтогульском водохранилище, а также о необходимости экономного и рационального использованию электроэнергии.

Со стороны энергетических компаний проводится инвентаризация потребителей на предмет соответствия использованию разрешенной мощности, отключаются потребители, имеющие дебиторскую задолженность. Однако на сегодняшний день предпринимаемых мер недостаточно. Потребление сверх установленных расчетов продолжает расти.

В связи с этим энергохолдинг призывает потребителей бережно относится к потреблению электрической энергии, использовать альтернативные источники теплоснабжения (газ, уголь) во избежание возникновения дефицита электрической энергии в осенне-зимний период.

В настоящее время по всей республике продолжается проведение разъяснительной работы с небытовыми абонентами о необходимости экономного потребления.

Так за период с 26 сентября среднесуточная экономия составляла 400-500 тыс кВт-ч ежедневно.


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URL: https://www.vb.kg/407420
Теги:
уличное освещение, Бишкек, Нацэнергохолдинг
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