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Началась Неделя присуждения Нобелевских премий. Кому уже повезло?

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- Александр Тузов
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Как сообщил на своем сайте Нобелевский комитет, лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду они получают за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение.

Джулиус – физиолог, работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Более всего он известен исследованием рецепторов, которые реагируют на ментол, горчичное масло и капсаицин – компонент жгучего перца, из-за которых мы чувствуем жжение.

Патапутян – биолог из Научно-исследовательского института Скриппса тоже в штате Каоифорния. Его работы посвящены ионным каналам и рецепторам, которые активируются температурой, прикосновением или увеличением объема клеток.

В Стокгольме и Осло с 4 по 11 октября объявят лауреатов Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике

Денежная часть премии в этом году, как и в прошлом, составит 10 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона). Вместе с денежным чеком лауреату вручают диплом и золотую медаль.


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URL: https://www.vb.kg/407423
Теги:
Норвегия, премия, США, Швеция
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