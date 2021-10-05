На Иссык-Куле школьникам показали пожарные части

На Иссык-Куле в пожарных частях прошли дни открытых дверей для школьников. Как сообщает пресс-центр МЧС, ознакомительные акции прошли в Балыкчи, Джеты-Огузе, Тоне, Ак-Суу Тюпского района. Школьники познакомились с однодневной сменой пожарных спасателей.

Действующие спасатели показали за какое время нужно надеть боевую одежду и снаряжение. Некоторые школьники даже смогли сами попробовать одеться на скорость. Также специалисты рассказали какое противопожарное оборудование находится в пожарной машине и т.д.