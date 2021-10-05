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Афганским кыргызам доставлена гуманитарная помощь

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- Айжан Мамбеталиева
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По поручению главы государства Садыра Жапарова этническим кыргызам, проживающим на территории Большого и Малого Памира (Афганистан), доставлена партия гуманитарной помощи.

Как известно, памирские кыргызы проживают в суровых природно-климатических условиях высокогорья и зимние холода здесь наступают достаточно рано.

Для памирских кыргызов были закуплены продукты питания – 55 тонн муки, 14 тонн риса, 7 тонн макарон, 4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн соли, 10 тонн сахара, что позволило их полностью обеспечить на зимний период текущего года.

На данный момент гуманитарный груз уже доставлен по месту назначения и распределен среди памирских кыргызов.


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URL: https://www.vb.kg/407452
Теги:
Афганистан, гуманитарная помощь, памирские кыргызы, президент
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