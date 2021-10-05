Афганским кыргызам доставлена гуманитарная помощь

По поручению главы государства Садыра Жапарова этническим кыргызам, проживающим на территории Большого и Малого Памира (Афганистан), доставлена партия гуманитарной помощи.

Как известно, памирские кыргызы проживают в суровых природно-климатических условиях высокогорья и зимние холода здесь наступают достаточно рано.

Для памирских кыргызов были закуплены продукты питания – 55 тонн муки, 14 тонн риса, 7 тонн макарон, 4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн соли, 10 тонн сахара, что позволило их полностью обеспечить на зимний период текущего года.

На данный момент гуманитарный груз уже доставлен по месту назначения и распределен среди памирских кыргызов.