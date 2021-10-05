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Толонбай Абдыразаков: Люди хвалят смелость президента в вопросе Кумтора

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"Почему люди поддерживают президента в вопросе Кумтора? Думаю, если он будет решен, внутренние и внешние долги, оставленные предыдущими президентами, мы сможем наконец-то закрыть". Об этом заявил известный журналист и член Союза писателей Кыргызстана Толонбай Абдыразаков.

По его словам, кроме того, передача рудника государству поможет решить социальные проблемы.

"Даже легенды говорят, что золото всегда охраняли змеи", - сказал он, имея в виду сакральную сторону драгоценного металла.

"Вначале наши чиновники искушались деньгами, предоставленными инвестором, и таким образом интересы отдельных лиц ставились выше интересов государства", - сказал он.

Писатель подчеркнул, что благодаря тому, что нынешний глава государства Садыр Жапаров начал поднимать вопрос о Кумторе с 2010 года, простые люди стали узнавать о реальной ситуации на руднике.

"Высокопоставленные и средние чиновники разбогатели своими незаконными действиями и не боятся показывать свое богатство публике. Одно время это только возмущало простых людей. При этом Садыр Жапаров поставил интересы народа на первое место и поднял вопрос о Кумторе. Люди знают, что нынешний глава государства поднимает вопрос о руднике с 2010 года, и с какими препятствиями он столкнулся, особенно с отношением тогдашнего спикера Асылбека Жээнбекова. И поэтому люди его поддерживают", - добавил он.

В то же время, по словам нашего собеседника, достаточно людей, критикующих шаг главы государства.

"Но, правда, как на ладони. Поэтому и протест канадской компании закономерное явление. Но все-таки самое главное - это поддержка народа. В настоящее время вопрос "Кумтора" активно обсуждается в общественных местах, даже на свадьбах. Люди хвалят смелость президента в этом вопросе и желают ему довести дело до конца, - заключил Толонбай Абдыразаков.


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URL: https://www.vb.kg/407455
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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