10 октября в 15 часов во Дворце культуры имени Ленина в Кара-Балте состоится концерт ансамбля русской песни "Сувенир", посвященный 15-летию коллектива. Вход свободный.

Организаторы выступления: представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике и ОО "Союз российских соотечественников "Русский мир".

На суд зрителей будет вынесена обширная творческая программа, включающая в себя вокальные и хореографические номера на основе русского и казачьего фольклора, ретро-номера, театрализованные сценки из жизни народов России.

Ансамбль "Сувенир" принимает активное участие в мероприятиях, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Кыргызстане. Артисты побывали с гастролями во многих городах России, во Франции и Испании. Неизменными руководителями коллектива являются заслуженный артист Владимир Тулин и "Отличник культуры" Людмила Чунтонова.