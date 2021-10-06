В Кремле назвали причину высокой смертности от COVID-19 в России

Высокий уровень смертности от ковида в РФ вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, связав причину такой ситуации с недостаточным уровнем вакцинирования населения, сообщает ТАСС.

"Действительно, цифры (текущие показатели смертности от ковида - прим. ТАСС) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина - это недостаточный уровень вакцинированности", - сказал Песков. Он пояснил, что "вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен". По словам Пескова, "как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку".

Кремль хорошо относится ко всем мерам, которые способствуют росту понимания гражданами необходимости вакцинироваться от ковида. "Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации, - сказал он. - Все меры, действительно, хороши". "Каждый регион имеет полномочия на то, чтобы продиктовать свои меры", - добавил Песков.

"Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", - подчеркнул представитель Кремля, заметив, что без этого продвинуться в данном вопросе будет непросто.

Как сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, власти столицы намерены возобновить работу системы поощрений, таких как розыгрыши автомобилей, для горожан, привившихся от коронавируса.

Во вторник, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировали 895 смертей из-за ковида за сутки, это новый максимум с начала пандемии. Всего в РФ зарегистрировано 7 637 427 случаев заражения, выздоровели 6 759 059 человек, умерли 211 696. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.