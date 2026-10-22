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Избиение несовершеннолетнего в Новопавловке попало на видео

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В Новопавловке после инцидента с участием несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

На кадрах видеозаписи видно, как один из подростков наносит другому удары палкой по рукам.

В ходе проверки милиция установила троих участников инцидента: потерпевшего С.Б., 2010 года рождения, а также А.А., 2010 года рождения, и С.А., 2009 года рождения. Все трое были доставлены в подразделение милиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Отец пострадавшего подростка С.З. обратился в милицию с заявлением, попросив принять меры в отношении причастных к инциденту лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В милиции напомнили, что насилие, хулиганство и другие противоправные действия, в том числе с участием несовершеннолетних, влекут ответственность в соответствии с законодательством.

Родителей призвали уделять больше внимания воспитанию детей, их поведению и кругу общения.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/462502
Теги:
избиение, Ленинский район, несовершеннолетние, милиция
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