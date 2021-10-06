Нобелевских премий по физике удостоены ученые в возрасте 90, 89 и 73 лет

Нобелевский комитет сообщил на своем официальном сайте, что лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджо Паризи (университет Сапиенца в Риме), Клаус Хассельман (Институт метеорологии имени Макса Планка в Гамбурге) и Сюкуро Манабэ (Принстонский университет, штат Нью-Джерси, США) за "новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем", сообщает Нобелевский комитет.

Паризи получит 5 миллионов шведских крон (более полумиллиона американских долларов) - половину денежной части Нобелевской премии нынешнего года - "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов".

Манабэ и Хассельман получат вторую часть премии, по 2,5 миллиона шведских крон, "за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления".

Интересно, что возраст новых лауреатов-физиков весьма солидный. Сюкуро Манабэ 21 сентября исполнилось 90 лет. Клаус Хассельман отпразднует 90-летний юбилей 25 октября. Джорджо Паризи 4 августа исполнилось 73 года.