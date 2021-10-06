Всемирная метеорологическая организация: приближается водный кризис

Человечеству необходимо осознать, что надвигается масштабный водный кризис. Такое предупреждение содержит обнародованный доклад Всемирной метеорологической организации, пишут "ООН Новости".

Авторы документа дают конкретные рекомендации по улучшению управления водными ресурсами, совершенствованию механизмов мониторинга и раннего предупреждения – в ответ на новые угрозы, связанные с состоянием мирового океана.

В докладе "Состояние климатического обслуживания в 2021 году: водные ресурсы" прогнозируется в ближайшем будущем резкое увеличение числа людей, страдающих от нехватки воды. При этом, говорится в документе, предпринимаемые международным сообществом усилия в области управления, мониторинга, прогнозирования и раннего предупреждения неудовлетворительны и носят фрагментарный характер.

"Повышение температуры приводит к изменению характера осадков на глобальном и региональном уровнях, что, в свою очередь, влечет за собой изменение режима выпадения осадков, сдвиг сельскохозяйственных сезонов и влияет на здоровье и общее благополучие людей, в том числе обеспечение продовольствием", – говорит Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

Он напомнил о проливных дождях в Азии и масштабных наводнениях в Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и Индии, в результате которых миллионы местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сотни людей погибли. Такие тенденции характерны сейчас не только для развивающихся стран – катастрофические наводнения в Европе стали причиной сотен смертей и нанесли значительный ущерб экономике региона.

"Нехватка воды, – добавил Петтери Таалас, – продолжает оставаться серьезной причиной для беспокойства во многих странах и особенно в Африке. В государствах, испытывающих нехватку воды, в настоящее время живут более двух миллиардов человек. Эти люди страдают от отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и средствам санитарии. Нам необходимо в полной мере осознать надвигающийся водный кризис".

Потенциальные опасности и нехватка воды

Согласно приведенным в докладе данным, в 2018 году 3,6 миллиарда человек не имели надлежащего доступа к воде на протяжении по меньшей мере месяца. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет примерно до пяти миллиардов.

За последние 20 лет глобальные запасы водных ресурсов, то есть объем всей воды на поверхности земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед, уменьшались со скоростью один сантиметр в год. Наибольшие потери фиксируются в Антарктиде и Гренландии, но и многие густонаселенные регионы в более низких широтах испытывают значительные потери воды и ухудшение водоснабжения. Ситуация усугубляется еще и тем, что лишь 0,5 процента водных ресурсов Земли пригодны для использования в качестве питьевой воды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с водой, за последние 20 лет стали происходить в мире значительно чаще. С 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями, увеличилось на 134 процента. Наибольшее число смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, происходит в Азии, где, по мнению авторов доклада, необходимо срочно укрепить комплексные системы предупреждения о речных паводках.

Количество и продолжительность засух на Земле за тот же период увеличились на 29 процентов. Большинство смертей, связанных с засухами, регистрировалось в Африке.

Комплексное управление водными ресурсами

Интегрированное управление водными ресурсами жизненно важно для достижения долгосрочного социального, экономического и экологического благополучия, говорится в отчете.

Между тем, 75 стран мира сообщили о том, что эффективность использования водных ресурсов у них ниже среднего, причем 10 государств признали крайне низкий уровень этого показателя. Для достижения показателей, заложенных в Повестке дня развития до 2030 года, необходимо ускорить нынешние темпы адаптации как минимум в четыре раза, говорится в докладе.

Рекомендации

Эксперты Всемирной метеорологической организации рекомендуют вкладывать больше средств в комплексное управление водными ресурсами, в системы раннего предупреждения о засухе и паводках, а также улучшать методы сбора и обработки информации. Кроме того, они предлагают координировать работу различных служб, которые занимаются этими вопросами, и призывают страны вступать в организованную ВМО Коалицию по водным ресурсам и климату.