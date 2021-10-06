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Назначен ряд судей местных судов (список)

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- Александра Василькова
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Советом по отбору судей КР на имя президента Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на вакантные должности судей по 9 кандидатам в некоторые суды Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и города Бишкек. Глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 9 кандидатам для назначения на должность судьи, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Президент издал Указы о назначении судей для 9 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Чуйская область

Сокулукский районный суд - Садыков Болот Калыбекович;

Ысык-Атинский районный суд - Шабданбеков Болот Турарович;

Чуйский районный суд - Абдрасул уулу Бектур;

Токмокский городской суд - Акбалаева Нурия Каинбековна;

Ошская область

Кара-Суйский районный суд - Мамасалиева Мээрим Жумалиевна;

Ошский городской суд - Максатбеков Султан Максатбекович, Мойдунов Абдисалам Абылкасымович;

Джалал-Абадская область

Джалал-Абадский городской суд - Бекчалов Кенешбек Нуржалилович;

город Бишкек

Октябрьский районный суд - Карабеков Тимурлан Абдыганыевич.


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URL: https://www.vb.kg/407507
Теги:
президент, судья, Кыргызстан, Совет по отбору судей
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