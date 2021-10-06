Сотрудники СБНОН МВД по южному региону пресекли канал поставки наркотиков

Сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по южному региону проведена спецоперация по выявлению и пресечению каналов поставки и сбыта наркотических средств.

18 сентября этого года в ходе специальных следственных действий в рамках досудебного производства сотрудники СБНОН МВД по южному региону в одной из частных гостиниц Аламудинского района Чуйской области при сбыте наркотических средств задержан гражданин М.А., 1982 года рождения, житель Чуйской области, у которого при личном досмотре в рюкзаке обнаружено и изъято более трех с половиной килограммов наркотического средства.

Судебно-химическая экспертиза дала заключение, что изъятое наркотическое средство - "Опий", весом 3 килограмма 688 граммов.

Задержанный водворен по статье 98 УПК КР в СИЗО. В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие

оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.