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Сотрудники СБНОН МВД по южному региону пресекли канал поставки наркотиков

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по южному региону проведена спецоперация по выявлению и пресечению каналов поставки и сбыта наркотических средств.

18 сентября этого года в ходе специальных следственных действий в рамках досудебного производства сотрудники СБНОН МВД по южному региону в одной из частных гостиниц Аламудинского района Чуйской области при сбыте наркотических средств задержан гражданин М.А., 1982 года рождения, житель Чуйской области, у которого при личном досмотре в рюкзаке обнаружено и изъято более трех с половиной килограммов наркотического средства.

Судебно-химическая экспертиза дала заключение, что изъятое наркотическое средство - "Опий", весом 3 килограмма 688 граммов.

Задержанный водворен по статье 98 УПК КР в СИЗО. В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие

оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/407509
Теги:
Аламудунский район, наркотики, Чуйская область, МВД
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