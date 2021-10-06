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Делегация депутатов ЖК посетила Новосибирск и Алтай

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- Наталья Крайнова
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Делегация депутатов Жогорку Кенеша КР посетила Новосибирскую область России. Сообщает пресс-служба МИДа.

Рабочий визит состоялся с 30 сентября по 3 октября. В состав кыргызской делегации вошли: торага ЖК Талант Мамытов, а также депутаты Каныбек Иманалиев, Бейшеналы Нурдинов и Искендер Матраимов.

В рамках визита прошла встреча торага ЖК Таланта Мамытова с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений с Россией и ее регионами, в том числе в рамках ЕАЭС. Было уделено особое внимание вопросам миграционной политики и защите законных прав граждан Кыргызстана, пребывающих в Новосибирской области.

Кроме того депутаты встретились с соотечественниками, проживающими в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях Российской Федерации.

1 октября парламентская делегация КР посетила Республику Алтай, где провели встречи с руководством этой республики и обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной, торгово-экономической и туристической сферах. В целях сохранения и развития наследия алтайской цивилизации торага Талант Мамытов предложил совместное строительство центра "Алтайской цивилизации" в городе Горно-Алтайск.

Кроме того, Талант Мамытов выразил просьбу рассмотреть возможность выделения земельного участка в Горно-Алтайске для установления памятника Манасу.


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URL: https://www.vb.kg/407518
Теги:
Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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