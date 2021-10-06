В Бишкеке предупреждают об опасности снежных веток для авто и людей

В Бишкеке мэрия предупреждает жителей и владельцев авто об опасности со снежных веток.

"В течение нескольких дней в Бишкеке будет стоять непогода с обильными осадками. Просим быть население по возможности быть осмотрительными, аккуратно передвигаться под деревьями и не оставлять свои автомобили под тяжелыми ветками деревьев во избежание несчастных случаев", - сообщает пресс-служба мэрии.

Если вы стали свидетелями падения деревьев и ветвей, просят вас обращаться в колл-центр мэрии столицы: 1840, 1850, а также отправлять фотографии и видео на вотсап: 0554-182-185.