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В Бишкеке предупреждают об опасности снежных веток для авто и людей

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэрия предупреждает жителей и владельцев авто об опасности со снежных веток.

"В течение нескольких дней в Бишкеке будет стоять непогода с обильными осадками. Просим быть население по возможности быть осмотрительными, аккуратно передвигаться под деревьями и не оставлять свои автомобили под тяжелыми ветками деревьев во избежание несчастных случаев", - сообщает пресс-служба мэрии.

Если вы стали свидетелями падения деревьев и ветвей, просят вас обращаться в колл-центр мэрии столицы: 1840, 1850, а также отправлять фотографии и видео на вотсап: 0554-182-185.


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URL: https://www.vb.kg/407522
Теги:
мэрия, снегопад, Бишкек
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