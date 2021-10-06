Правовые парадоксы КР: президент помиловал, а судьи не отпускают

Юрист Индира Саутова рассказала VB.KG историю помилованного президентом осужденного кыргызстанца с ограниченными возможностями здоровья, который "пересиживает" срок уже более чем на два месяца из-за халатности судьи.

"Артур Беккер был арестован и осужден в 2017 году. А в 2017 году его снова арестовали (уже в колонии) за хулиганство, совершенное в 2015 году. Парень снова прошел через все правовые процедуры и был осужден за это преступление. Путем сложения наказаний он получил срок в 13 лет лишения свободы", - рассказывает Саутова.

Недавно Беккера помиловали указом президента. У молодого человека ампутирована нога, фактически он инвалид и должен был попасть под амнистию 2020 года. Однако в системе ГСИН медицинское-экспертное заключение, способное официально признать у заключенного наличие инвалидности, не проводится поэтому амнистия Артура не коснулась - как если бы он полностью был здоров.

Впрочем, парень не сдался и вместе со своими адвокатами подготовил прошение о помиловании. И получил его в августе 2021 года.

"Его помиловали, поскольку фактически он уже отбыл треть срока – с 2017 года, когда был задержан и получил первый приговор. Но в ГСИН посчитали, что нельзя считать с этой даты, поскольку в 2018-м снова был арест и новый протокол задержания", - рассказывает Саутова.

По ее словам, в приговоре от 2018 года судья, выносивший вердикт, указал правильную дату начала исчисления срока отбытия наказания – со дня ареста в 2017 году.

"Этого требует УК КР, согласно которому, если человек задержан и осужден, уже будучи в тюрьме за какое-то преступление, совершенное до вынесения первого приговора, то наказание считают с даты, указанной именно в нем", - говорит правозащитница.

Указав правильную дату, судья, впрочем, не мотивировал свое решение, что в результате привело к сомнениям со стороны ГСИН: в ведомстве не поняли на что ориентироваться – на текст приговора или на протокол задержания в 2018 году.

Сегодня она пытается оспорить эту правовую коллизию, обжаловав постановление Свердловского районного суда города Бишкека об уточнении неясности исчисления начала срока наказания осужденного Артура Беккера от 07.09.2021 года. Сегодня в Первомайском городском суде прошло первое заседание по этому, казалось бы, простейшему делу. Выслушав стороны, судебная коллегия взяла перерыв на неделю.

"Трудно сказать, удастся ли добиться справедливости, поскольку эта ситуация показывает в невыгодном свете судебную систему КР. Из-за халатности одного служителя Фемиды человек третий месяц не может выйти на свободу, хотя и помилован. По идее, это уголовное дело. Вместе с тем, еще существует опасность того, что в судебной системе и ГСИН не захотят признать ошибку, поскольку в этом случае Беккер вправе рассчитывать на компенсацию от государства за некачественное исправление правосудия", - резюмирует Индира Саутова.

VB.KG будет отслеживать ход дела Артура Беккера.