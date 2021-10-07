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Политолог: В головах элит Кыргызстана еще не созрела идея революции

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Чтобы найти истину в новейшей политической истории Кыргызстана, необходимо абстрагироваться от классических  дефиниций революции. Вот в математике при доказательстве некоторых теорем зачастую используют аксиомы. Этот принцип так же применим к историческим процессам. Сообразно этому, некоторые общественно-политические события в нашей стране надобно разложить на составные части (политические аксиомы). И смотреть необходимо на картину целиком, охватывая взором и отдельные компоненты. Зрить в корень древа истории.

Какая из революций впервые громогласно заявила о себе на весь мир? Французская буржуазная. Тогда исполнителем выступили народные массы, но мысли сеяли властители дум.

Такие, как Вольтер. Он сыграл одну из главных ролей не просто в развитии мировой философской мысли, но и в идейной подготовке Французской революции конца XVIII века. С его именем связано распространение в Царской России политического и религиозного свободомыслия. Вольтерьянство, в числе прочего, явилось катализатором и Великой Октябрьской революции.

Наряду с Дидро, Руссо, Монтескьё, Д'Аламбером и другими Вольтер был идеологом и творцом идей Эпохи Просвещения, которые подготовили умы к Великой французской революции. Именно их учения послужили благодатной почвой, на которую пали семена народного гнева.

Отголоски французской революции до сих пор доносятся до наших дней.

Донеслись и до нас. Пример из недалёкого прошлого: Турдакуна Усубалиева на посту Первого секретаря ЦК КП Киргизской ССР сменил Абсамат Масалиев. Это была наша первая революция, и я бы назвал её "кабинетной". Как и в других странах, она была задумана элитой. Одним из её родоначальников, зачинателей можно назвать Чынгыза Айтматова, которого наши элиты уговаривали занять место Усубалиева.

К 1985 году подросшая и укрепившаяся кыргызская элита, ненавязчиво обсуждая в кулуарах многолетнее правление Турдакуна Усубалиева, создала предпосылки к революции. Таким образом совершалась тихая, кабинетная революция. Вот так Киргизия стала одной из первых республик СССР, где произошла смена руководства.

Как и в других странах, у нас большую политику решают, грубо говоря, сотня семей. Я их называю тайпами. В это понятие входят семейно-клановая, региональная, финансовая, идеологическая составляющие. Первая революция у нас произошла без привлечения народных масс. Она решалась в тихих кабинетах в Москве.

В 1990-м году те же тайпы задумали новую революцию, но уже подключили депутатов "легендарного" парламента. Эту вторую по счету революцию можно назвать "парламентской". Пришедшему к власти Аскару Акаеву удалось на целых 15 лет сплотить вокруг себя разрозненные кыргызские тайпы.

Но все же позднее появились разногласия между элитными тайпами, которые привели к очередной смене власти, теперь с участием народных масс. Свершилась третья революция 2005 года.

К 2010 году вновь обнажились противоречия между тайпами, приведшие к четвертой революции. Тогда государство возглавил Алмазбек Атамбаев. Он смог сформировать собственную, новую элиту, а покидая президентское кресло, посадить в него своего соратника Сооронбая Жээнбекова.

Однако и при Жээнбекове также возникли трения в среде олигархических групп. Правда, в том случае уже не сошлись во взглядах и и акевские, и бакиевские, и иные кланы. В итоге на престол взошёл наш пятый президент Садыр Жапаров. Его пришествие во власть ознаменовало пятую революцию, а с ней - строительство Пятой Республики, по примеру ранее упомянутой Франции.

За прошедший год разногласий между тайпами не наблюдалось. Пока что элиты притираются, присматриваются друг к другу. В их головах ещё не созрела идея революции, а народ не в состоянии вершить судьбы самостоятельно.

Думаю, уже пора на этой "Пятой республике" остановиться и начать отсчёт новой эры созидания. Ибо "есть у революции начало, нет у революции конца".

Автор: Бакыт Бакетаев


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URL: https://www.vb.kg/407545
Теги:
революция, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
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