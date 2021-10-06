Жители нескольких районов Москвы просят Путина оградить их от мигрантов

Жители нескольких районов столицы, прилегающих к продуктовому рынку "ФудСити" в Новой Москве, собрали тысячи подписей с просьбой к президенту России Владимиру Путину навести порядок с мигрантами. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

С 23 сентября по 1 октября местным активистам удалось собрать более 8,5 тысячи подписей жителей под обращением к президенту.

"Нам стало некомфортно и небезопасно жить в собственном районе, мы начинаем опасаться выходить вечерами на улицу. А потому мы не просто просим, а требуем от Вас как гаранта соблюдения прав и интересов нас, жителей России, навести порядок", - говорится в заявлении.

По данным официального отчета Межмуниципального отделения МВД России "Коммунарский" за 2020 год, в городском поселении Сосенское проживает 66 тысяч мигрантов и лиц без гражданства, тогда как официально зарегистрированное постоянное население - 142 тысячи человек. В местном отделении полиции уверяют, что основную часть таких преступлений, как изнасилования и разбой, совершают приезжие, так что страх местных жителей за себя и своих близких объясним.

Жители района отмечают, что высокая концентрация мигрантов на территории поселения обусловлена именно расположением здесь крупного рынка "ФудСити", а также проходной дорогой к миграционному центру в Сахарово. Также россияне указали на то, что на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" даже разместили указатели на узбекском и таджикском языках для большего удобства мигрантов.